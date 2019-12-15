«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-15T14:36:50+03:00

Артист обиделся на уральских фанатов и написал об этом в интернете

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Жители Екатеринбурга обидели участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Расстроенный артист написал в своем Instagram, что на его первом концерте 13 декабря никто не пел песни. Мясников даже пообещал больше не выступать в Екатеринбурге.

- Меньше всего мои песни интересны в Екатеринбурге, их тут не любят. Совсем. Поэтому, в Екатеринбурге буду петь очень коротко, чуть-чуть и редко. Может и совсем не буду. Но, буду петь в других городах, много, - написал «пельмешек».

Также юморист отметил, что сейчас он гастролирует и в ближайшее время планирует приехать в Крым, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Уже год артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали гастролировать отдельно от команды. Но «Уральские пельмени» до сих пор не признают свой распад. В начале осени Юлия Михалкова объявила, что отправляется в свободное плавание и покидает шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU