«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге
Жители Екатеринбурга обидели участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Расстроенный артист написал в своем Instagram, что на его первом концерте 13 декабря никто не пел песни. Мясников даже пообещал больше не выступать в Екатеринбурге.
- Меньше всего мои песни интересны в Екатеринбурге, их тут не любят. Совсем. Поэтому, в Екатеринбурге буду петь очень коротко, чуть-чуть и редко. Может и совсем не буду. Но, буду петь в других городах, много, - написал «пельмешек».
Также юморист отметил, что сейчас он гастролирует и в ближайшее время планирует приехать в Крым, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар.
Уже год артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали гастролировать отдельно от команды. Но «Уральские пельмени» до сих пор не признают свой распад. В начале осени Юлия Михалкова объявила, что отправляется в свободное плавание и покидает шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU