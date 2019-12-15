2019-12-15T12:27:25+03:00
Общество

«Екатеринбург Арену» признали лучшим стадионом России

Уральский стадион победил в национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Наша арена победила в номинации «Стадионы Категория А: имеющие от 15 000 зрительских мест».Наша арена победила в номинации «Стадионы Категория А: имеющие от 15 000 зрительских мест».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Екатеринбург Арена» названа лучшим стадионом в России. Об этом сообщила администрация спортивного сооружения на своей странице во «Вконтакте». Уральский стадион участвовал в национальном конкурсе и сумел обойти питерскую «Газпром Арена» и стадион «Калининград».

- Эта победа - результат большой работы коллектива «Екатеринбург Арены» («Спорт-Ин»). Команды, которой предстояло решить непростые задачи: принять в эксплуатацию новый спортивный объект, подготовить его к ЧМ-2018, успешно провести матчи Чемпионата мира и наладить его функционирование в режиме «Наследия». За это время стадион стал не просто местом для проведения футбольных матчей, а многофункциональной площадкой, готовой принять у себя мероприятия и события самого разного и порой неожиданного формата, - радуются в администрации стадиона.

Отметим, конкурс судили представители Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российской ассоциации спортивных сооружений. Заявку подавали 235 участников из 61 региона России. «Екатеринбург Арена» участвовала в номинации «Стадионы Категория А: имеющие от 15 000 зрительских мест». У уральского стадиона было 10 конкурентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таксист «трех десяток» сбил перебегающего дорогу мужчину
«Екатеринбург Арену» признали лучшим стадионом России
Пора покупать подарочки: новогодняя ярмарка в Екатеринбурге будет работать две недели
Екатеринбургская биатлонистка завоевала серебро на Кубке мира
В Екатеринбурге начали записывать детей в первый класс
В Екатеринбурге автомобиль реанимации врезался в трамвай
«Особая секция»: в Екатеринбурге сняли фильм о спорте для «солнечных детей»
«Уральские лисички» разгромили москвичек и оформили вторую сотню в сезоне
Звезда ММА из Омска одолела американца: Александр Шлеменко - Дэвид Бранч, бой в Екатеринбурге 2019
На турнире RCC7 екатеринбуржец победил в третьем раунде: Михаил Рагозин - Мэт Дуайер, бой в Екатеринбурге 2019
Вечером в субботу на Уктусе сгорела иномарка BMW
Организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца
«Ожоги изобразили гримом»: в Екатеринбурге пожарные провели соревнования по спасению людей из огня
После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело
В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки
«Дьявольский скрипач» Дэвид Гаррет проведет в Екатеринбурге концерт «UNLIMITED – LIVE»
В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов
«Карточка была бесконтактной, пин-код мошенникам не потребовался»: у жительницы Нижнего Тагила со счета похитили 115 тысяч
В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего
Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести