«Екатеринбург Арену» признали лучшим стадионом России

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-15T12:27:25+03:00

Наша арена победила в номинации «Стадионы Категория А: имеющие от 15 000 зрительских мест». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Екатеринбург Арена» названа лучшим стадионом в России. Об этом сообщила администрация спортивного сооружения на своей странице во «Вконтакте». Уральский стадион участвовал в национальном конкурсе и сумел обойти питерскую «Газпром Арена» и стадион «Калининград».

- Эта победа - результат большой работы коллектива «Екатеринбург Арены» («Спорт-Ин»). Команды, которой предстояло решить непростые задачи: принять в эксплуатацию новый спортивный объект, подготовить его к ЧМ-2018, успешно провести матчи Чемпионата мира и наладить его функционирование в режиме «Наследия». За это время стадион стал не просто местом для проведения футбольных матчей, а многофункциональной площадкой, готовой принять у себя мероприятия и события самого разного и порой неожиданного формата, - радуются в администрации стадиона.

Отметим, конкурс судили представители Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российской ассоциации спортивных сооружений. Заявку подавали 235 участников из 61 региона России. «Екатеринбург Арена» участвовала в номинации «Стадионы Категория А: имеющие от 15 000 зрительских мест». У уральского стадиона было 10 конкурентов.

ИСТОЧНИК KP.RU