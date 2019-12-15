2019-12-15T11:32:52+03:00
Общество

Пора покупать подарочки: новогодняя ярмарка в Екатеринбурге будет работать две недели

Торговые ряды появятся в микрорайоне ЖБИ 19 декабря
Юлия СТАЛИНА
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Торговые точки появятся вмикрорайоне ЖБИ.Торговые точки появятся вмикрорайоне ЖБИ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новогодняя ярмарка откроется в Екатеринбурге в конце следующей неделе, 19 декабря. Торговые ряды появятся в микрорайоне ЖБИ на улице Высоцкого, 12а возле остановки «Каменные палатки». Посетить ярмарку можно с 19 по 22 декабря и с 26 по 29 декабря.

- Каждый житель и гость Кировского района сможет приобрести самые свежие и качественные продукты от производителей к новогоднему столу. На ярмарке будет большое разнообразие рыбы и продуктов моря, мяса и мясных деликатесов, молока и молочных продуктов, сладостей и меда», — рассказали организаторы.

На ярмарке можно будет купить новогодние подарки. Среди ассортимента теплые жилеты, пончо, варежки, носки, платки и другие вязанные вещи. Ярмарка будет открыта для покупателей с 10:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пора покупать подарочки: новогодняя ярмарка в Екатеринбурге будет работать две недели
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