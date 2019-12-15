Екатеринбургская биатлонистка завоевала серебро на Кубке мира

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-15T10:27:38+03:00

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Светлана Миронова из Екатеринбурга заняла второе место на Кубке мира по биатлону. Спортсменка выступала за российскую сборную на соревнованиях в австрийском Хохфильцене.

Светлана метко попадала из положения лежа, использовав три дополнительных патрона. Свердловчанка принесла команде 26-ти секундный отрыв, но это не приблизило россиянок к победе.

Отметим, Светлана Миронова — выпускница екатеринбургского Училища олимпийского резерва № 1. На соревнованиях спортсменка представляет Екатеринбург и Свердловскую область. Для Мироновой серебро Хохфильцена стало второй медалью за последние два дня и со старта сезона. Накануне Светлана завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU