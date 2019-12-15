2019-12-15T10:15:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали записывать детей в первый класс

Подать заявления могут те, кто работают в полиции, в МЧС, а также военные
Юлия СТАЛИНА
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Основной этап стартует 29 января.Основной этап стартует 29 января.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге стартовала запись детей в первый класс. В первую очередь заявку подают льготник. В эту категорию входят дети, чьи родители служат в полиции и уголовно-исполнительной системе, в МЧС, в таможни и военные. После 23 января, основной этап с 29 января по 30 июня 2020 года.

Записать ребенка можно через портал «Госуслуг», через МФЦ и самой школе. В этом году будет действовать нововведение, теперь родных братьев и сестер можно записывать в одну школу, независимо от их прописки.

Отметим, в следующем году за парты сядут около 21,5 тысяч малышей. Для них свои двери откроют 157 общеобразовательных организации, в том числе и две современные школы: № 79 в микрорайоне Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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