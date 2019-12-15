В Екатеринбурге начали записывать детей в первый класс
Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге стартовала запись детей в первый класс. В первую очередь заявку подают льготник. В эту категорию входят дети, чьи родители служат в полиции и уголовно-исполнительной системе, в МЧС, в таможни и военные. После 23 января, основной этап с 29 января по 30 июня 2020 года.
Записать ребенка можно через портал «Госуслуг», через МФЦ и самой школе. В этом году будет действовать нововведение, теперь родных братьев и сестер можно записывать в одну школу, независимо от их прописки.
Отметим, в следующем году за парты сядут около 21,5 тысяч малышей. Для них свои двери откроют 157 общеобразовательных организации, в том числе и две современные школы: № 79 в микрорайоне Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном.
ИСТОЧНИК KP.RU