«Особая секция»: в Екатеринбурге сняли фильм о спорте для «солнечных детей»
В Екатеринбурге сняли документальный фильм о спорте для «особых» малышей. Создатели рассказывают про секции, которые работают с детьми с синдромом Дауна. В столице Урала таких две: футбольная – на базе футбольного клуба «Юнион», а также лыжная «Олимпионик». Режиссером картины стал Иван Пшенин.
- Этот фильм о футболе, лыжах, заботе и детях, которые излучают любовь. Фильм о любящих родителях и отношении общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает о своей работе Иван Пшенин, режиссер фильма.
Фильм «Особая секция» длится 16 минут. В нем родители воспитанников команды рассказывают о своем опыте, волонтеры секции также участвовали в съемках картины.
Екатеринбургский режиссер выпустил фильм о спорте для "особых детей".Режиссер - Иван Пшенин Звукорежиссер - Кирилл Цыганов Дизайнер - Елена Габдлахатова Администратор - Александра Новоселова
ИСТОЧНИК KP.RU