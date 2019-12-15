«Особая секция»: в Екатеринбурге сняли фильм о спорте для «солнечных детей»

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-15T06:52:09+03:00

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В Екатеринбурге сняли документальный фильм о спорте для «особых» малышей. Создатели рассказывают про секции, которые работают с детьми с синдромом Дауна. В столице Урала таких две: футбольная – на базе футбольного клуба «Юнион», а также лыжная «Олимпионик». Режиссером картины стал Иван Пшенин.

- Этот фильм о футболе, лыжах, заботе и детях, которые излучают любовь. Фильм о любящих родителях и отношении общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает о своей работе Иван Пшенин, режиссер фильма.

Фильм «Особая секция» длится 16 минут. В нем родители воспитанников команды рассказывают о своем опыте, волонтеры секции также участвовали в съемках картины.

Екатеринбургский режиссер выпустил фильм о спорте для "особых детей".Режиссер - Иван Пшенин Звукорежиссер - Кирилл Цыганов Дизайнер - Елена Габдлахатова Администратор - Александра Новоселова

ИСТОЧНИК KP.RU