«Уральские лисички» разгромили москвичек и оформили вторую сотню в сезоне

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-15T06:33:27+03:00

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Уральская баскетбольная команда УГМК взяла победу над московским «Динамо» во время очередной игры российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на площадке ДИВСа. «Лисички» второй раз за сезон оформили «сотню», набрав 100 очков за матч. Сама игра закончилась со счетом 54:118.

Наши девушки уверенно начали игу и уже на первых минутах ушли в отрыв. Отличилась Раиса Мусина, собрав коллекцию из 19 очков и 12 подборов, а также Эмма Меессеман - из 18 очков и 11 подборов.

- Мы очень хорошо провели эту игру. Прекрасно справились с соперником в защите, но более всего я остался доволен нашим нападением. В предыдущей игре мы сделали 39 атакующих передач, сегодня - 37. Я очень доволен этим показателем. Это значит, что мы играем в очень хороший командный баскетбол, - сказал после игры Мигель Мендес, главный тренер команды УГМК.

Следующий матч УГМК проведет 18 декабря, на паркете ДИВСа «лисицы» встретятся во втором круге группового этапа Евролиги с бельгийским «Касторс Брэйн». Начало игры в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU