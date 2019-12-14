2019-12-14T15:45:24+03:00
Общество

«Ожоги изобразили гримом»: в Екатеринбурге пожарные провели соревнования по спасению людей из огня

На них приехали 28 команд со всей страны
Данил СВЕЧКОВ
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Соревнования продлятся три дня. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиСоревнования продлятся три дня. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге начались соревнования у пожарных и спасателей - «Уралтехноспас – 2019». Участвуют в них 28 команд со всей страны. На протяжении трех дней они будут отрабатывать действия по спасению людей в чрезвычайных ситуациях.

- На соревнованиях пожарные проходят различные этапы: спасают людей в высотных зданиях, в подвалах, в офисах с запутанными коридорами, оказывают первую помощь, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Причем, в основе всех этих соревновательных этапов лежат сценарии реальных чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали сотрудники МЧС России.

Сотрудники МЧС показывали, как хорошо они умеют спасать людей с высоты. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС показывали, как хорошо они умеют спасать людей с высоты. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для большей реалистичности на лица «пострадавших» на руки и лицо нанесли грим, изображающий ожоги и другие травмы, отмечают в МЧС.

- Особенно сложным для всех участников оказался этап «подвал», - добавляют в ведомстве. - С целью имитации дыма маски огнеборцев заклеены скотчем. Так, в условиях нулевой видимости, пожарным необходимо преодолеть лабиринт коридоров, найти условного пострадавшего, при этом отработать этап без потерь в звене газодымозащитников.

Все соревновательные ситуации были повторением реальных ЧС, с которыми пришлось столкнуться спасателям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Все соревновательные ситуации были повторением реальных ЧС, с которыми пришлось столкнуться спасателям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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