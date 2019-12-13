2019-12-13T19:15:54+03:00
Общество

Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести

Полевчане неоднократно жаловались на неприятный запах
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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Свинокомплекс в Полевском решили перенести из-за жалоб жителей. Полевчане неоднократно жаловались на неприятный запах. Сельскохозяйственное предприятие уберут с территории города на новое место, которое пока не озвучили.

- Жители муниципалитета неоднократно жаловались на неприятный запах, связанный с деятельностью предприятия. Об этом областные органы власти узнали из социальных сетей, - рассказали в департаменте информационной политики.

Чтобы решить вопрос о переносе предприятия была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные стороны: бизнесмены, администрация Полевского, областные власти, представители общественности. Комплекс, который работает сейчас «законсервируют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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