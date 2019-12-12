Матерился и угрожал ножом: на Урале поймали воришку, который ограбил продуктовый магазин и спустил все деньги на алкоголь
Несколько дней назад в дежурную часть полиции Североуральска поступило тревожное сообщение об ограблении продуктового магазина. Неизвестный мужчина похитил все деньги из кассы.
- Злоумышленник отвлек продавца под предлогом продать ему пиво. Когда продавец ушла в подсобку за напитком, он, вооружившись ножом, зашел за прилавок и стал доставать из кассы деньги, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.
Когда женщина вернулась в зал, она попыталась остановить грабителя, схватив его за рукав куртки. Но мужчина сильно ее оттолкнул – и женщина упала на пол.
- В руках у грабителя был нож, он нецензурно выражался и сказал, чтобы она сидела тихо. После чего забрал деньги и ушел, - добавили в полиции. – Вскоре грабителя поймали. Им оказался неоднократно судимый за кражи и угоны автомобиля 24-летний местный житель.
Подозреваемый был задержан и написал явку с повинной. По предварительным данным, ему удалось вытащить из кассы магазина 20 тысяч рублей. По его словам, все деньги он потратил на алкоголь. На него завели уголовное дело, максимальный срок, который ему грозит – до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU