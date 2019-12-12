2019-12-12T15:07:27+03:00
Общество

Умер директор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов

Недавно он отпраздновал 70- летний юбилей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Свердловский театр музыкальной комедииФото: Свердловский театр музыкальной комедии
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Скончался руководитель Свердловской музкомедии Михаил Сафронов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра. Это случилось 12 декабря в Москве, где он был в командировке. Пока причина смерти не сообщается.

Михаил Сафронов родился в 1949 году, недавно отпраздновал 70-летний юбилей. С 2012 года – генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии. Продюсер самых ярких постановок Театра последних лет («www.силиконовая дура.net», «Екатерина Великая», «Мёртвые души», «Алые паруса», «Белая гвардия», «Декабристы» и другие).

ИСТОЧНИК KP.RU

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