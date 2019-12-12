2019-12-12T13:54:05+03:00
Общество

На Урале сельским учителям вернули деньги за покупку дров в школу только спустя девять месяцев

Они направляли заявления, но половину либо отклонили, либо приняли с нарушениями
Мария Трапезникова
Поделиться:
Они направляли заявления, но половину либо отклонили, либо приняли с нарушениямиОни направляли заявления, но половину либо отклонили, либо приняли с нарушениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Слободо-Туринском районе 15 учителям выплатили компенсацию за покупку и доставку дров в школу только после вмешательства прокуратуры. В течение 2019 года они подали в Центр муниципальных услуг и субсидий 15 заявлений о выплате всей суммы.

- Однако после по семи заявлениям о компенсации расходов соответствующие выплаты произведены с нарушением установленного законом двухмесячного срока, а по восьми заявлениям, поступившим в указанное учреждение в феврале-марте 2019 года, выплаты без наличия на то законных оснований не производились, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тогда делом занялась прокуратура и в адрес директора центра внесла представление об устранении всех нарушений в законе. В итоге, все недочеты были устранены, и всем 15-ти работникам выплатили компенсацию в полном объеме – 128 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расширен перечень поездов с услугой перевозки детей без сопровождения взрослых
Для мамы, друзей, коллег и себя: екатеринбуржцы готовы потратить на новогодние подарки 13 тысяч
Главная красавица Росгвардии поделилась новогодним рецептом запеченного филе тилапии
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Матерился и угрожал ножом: на Урале поймали воришку, который ограбил продуктовый магазин и спустил все деньги на алкоголь
Умер директор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов
Похитили и забили до смерти: силовики раскрыли убийство арбитражного управляющего на Уралмаше
На Урале сельским учителям вернули деньги за покупку дров в школу только спустя девять месяцев
Самые известные шеф-повара Екатеринбурга показали свое мастерство в рамках премии «Уральская звезда-2019»
В Зеленой роще Екатеринбурга до конца года высадят 600 сосен
«История с храмом стала хорошей практикой»: глава Екатеринбурга готов провести новый опрос, чтобы решить вопрос с мусорным полигоном
В самом центре Екатеринбурга хотят создать подземную парковку
«Короли пародий»: как братья-близнецы на мультиках сделали 2 миллиона подписчиков в Tik Tok
В Екатеринбурге больше двух недель ищут подростка ростом под два метра
Единый день приема: на что жалуются горожане в мэрию Екатеринбурга
Свердловский полицейский главк стал лучшим работодателем года
В новогодние праздники в Екатеринбурге устроят охоту на пиротехников-нелегалов
«Нет оснований для отмены постановления»: облсуд отказался выпускать из СИЗО Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева
Не заплатил налоги: у екатеринбуржца забрали элитную иномарку за долг в 170 тысяч