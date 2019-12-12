На Урале сельским учителям вернули деньги за покупку дров в школу только спустя девять месяцев

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-12T13:54:05+03:00

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В Слободо-Туринском районе 15 учителям выплатили компенсацию за покупку и доставку дров в школу только после вмешательства прокуратуры. В течение 2019 года они подали в Центр муниципальных услуг и субсидий 15 заявлений о выплате всей суммы.

- Однако после по семи заявлениям о компенсации расходов соответствующие выплаты произведены с нарушением установленного законом двухмесячного срока, а по восьми заявлениям, поступившим в указанное учреждение в феврале-марте 2019 года, выплаты без наличия на то законных оснований не производились, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тогда делом занялась прокуратура и в адрес директора центра внесла представление об устранении всех нарушений в законе. В итоге, все недочеты были устранены, и всем 15-ти работникам выплатили компенсацию в полном объеме – 128 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU