2019-12-12T12:12:16+03:00
Общество

Единый день приема: на что жалуются горожане в мэрию Екатеринбурга

На прием к главе города и его замам записались 200 человек
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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В мэрии выслушают 200 горожанВ мэрии выслушают 200 горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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12 декабря в администрации Екатеринбурга проходит День приема граждан: с горожанами общаются глава уральской столицы Александр Высокинский и его заместители, а также депутаты Гордумы.

Всего на прием записались 200 человек. Из них 27 – в Гордуму, остальные – к мэру и его заместителям. К 13 часам было принято 28 человек.

- Из-за того, что Александр Высокинский подробно разбирается в каждом вопросе, прием идет долго, горожан будут принимать три дня. К главе города записались 35 человек. По вопросам ЖКХ к нам обратились тоже 35 человек. По вопросам архитектуры и градостроительства – 24 человека, - рассказывает заместитель главы Екатеринбурга Илья Захаров. – Ко мне записался 1 человек, потому что не все еще привыкли к моей должности.

По словам Захарова, большая часть вопросов связана с жилищно-коммунальным хозяйством. Далее идут вопросы по земельным участкам и строительством. Социальных вопросов стало меньше, она касаются мест в школах и детских садах.

Если сразу во время приема вопрос решить не удается, то обращение фиксируют и в течении установленных законом 30 дней решают его.

- Мы стараемся не затягивать и оперативно решать поступающие вопросы. Через меня сейчас проходит много ответов заместителей главы Екатеринбурга. Могу сказать, что это не отписки, - уточнил Илья Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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