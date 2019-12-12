В новогодние праздники в Екатеринбурге устроят охоту на пиротехников-нелегалов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-12T11:35:18+03:00

С 12 декабря по 15 января их будут ловить и наказывать серьезными штрафами

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В новогодние праздники в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим. Он будет действовать в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Повышенные меры безопасности пройдут с 12 декабря 2019-го по 15 января 2020 года.

- Такие экстренные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить всплеска ЧС и травматизма граждан, вызванных продажей некачественной пиротехники, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В это же время будет проходить охота на тех, кто торгует нелегальными и поддельными фейерверками. Их будут ловить и наказывать серьезными штрафами.

- Прошлогодний опыт продемонстрировал снижение показателей по продаже контрафактной продукции в разы, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин.

В это же время сотрудники МЧС и инспекторы будут еще внимательнее проверять соблюдения правил пожарной безопасности на территории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU