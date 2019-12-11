2019-12-11T09:47:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге айтишникам готовы платить больше 90 тысяч за работу

Столица Урала обогнала много зарубежных городов по уровню зарплат
Мария Трапезникова
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Айтишникам в Екатеринбурге готовы платить больше 90 тысяч рублейАйтишникам в Екатеринбурге готовы платить больше 90 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сервис развития карьеры в IT «Мой круг» решил составить рейтинг из 45 городов мира, где больше всего готовы платить за работу айтишникам. На первом месте оказался Ванкувер (Канада), на 18 месте – Москва, а Екатеринбург следом – на 22 месте. Программистам в столице Урала готовы платить порядка 92 тысяч рублей без учета вычета налогов.

- Аналитики сравнили зарплату разработчика среднего уровня в крупнейших столицах мира и городах-миллионниках России и подготовил рейтинг обеспеченности городов для программистов, - рассказали в пресс-службе сервиса.

В рейтинге за Екатеринбургом оказались и другие крупные мировые города: Прага, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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