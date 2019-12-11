Энергетики банкротят свердловские компании, задолжавшие почти миллиард
Энергетики начали банкротить компании, которые задолжали за электроэнергию и тепло больше 950 миллионов рублей. Всего их оказалось 180. Они не имеют имущества и денег на счетах, которых бы хватило для погашения задолженности перед поставщиками.
- А это не только является признаком банкротства., но и указывает на бездействие руководства компаний, - добавили энергетики. – В рамках действующего законодательства в подобных случаях руководители организации привлекаются к субсидиарной ответственности. Менеджмент банкротов будет отвечать собственными деньгами и имуществом за долги перед энергетиками.
Большинство компаний, которые попали в антирейтинг, находятся в Екатеринбурге, часть – в Нижней Туре, Серове, Новоуральске, Полевском и Каменске-Уральском.
ИСТОЧНИК KP.RU