Энергетики банкротят свердловские компании, задолжавшие почти миллиард

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-11T07:33:29+03:00

Энергетики начали банкротить компании, которые задолжали за электроэнергию и тепло больше 950 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Энергетики начали банкротить компании, которые задолжали за электроэнергию и тепло больше 950 миллионов рублей. Всего их оказалось 180. Они не имеют имущества и денег на счетах, которых бы хватило для погашения задолженности перед поставщиками.

- А это не только является признаком банкротства., но и указывает на бездействие руководства компаний, - добавили энергетики. – В рамках действующего законодательства в подобных случаях руководители организации привлекаются к субсидиарной ответственности. Менеджмент банкротов будет отвечать собственными деньгами и имуществом за долги перед энергетиками.

Большинство компаний, которые попали в антирейтинг, находятся в Екатеринбурге, часть – в Нижней Туре, Серове, Новоуральске, Полевском и Каменске-Уральском.

ИСТОЧНИК KP.RU