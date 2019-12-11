2019-12-11T06:10:00+03:00
Общество

В больницах Нижнего Тагила лечатся больше тысячи наркоманов

За год полицейские выявили 721 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле официально на учете у врачей в данный момент находятся 1 159 горожан, употребляющий наркотикиВ Нижнем Тагиле официально на учете у врачей в данный момент находятся 1 159 горожан, употребляющий наркотикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле официально на учете у врачей в данный момент находятся 1 159 горожан, употребляющий наркотики. А число задержанных в состоянии наркотического опьянения и управляющих ТС составило 491 человек. Такие цифры накануне озвучил заведующий диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» Алексей Сухотский.

Он также отметил, что на первом месте среди наркотиков по употреблению сегодня находится «синтетика», однако есть тенденция к увеличению приема героина и метадона.

- За истекший период 2019 года сотрудниками полиции выявлено 721 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость составила 48%, - сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. – По фактам сбыта наркотиков возбуждено 420 уголовных дел.

За год было задержано 35 «закладчиков» и закрыты три интернет-магазина, через которые продавались наркотики.

- В данный момент продолжается работа по раскрытию преступлений в сфере наркопритонов, - добавляет начальник отделения МУ МВД России «Нижнетагильское» по контролю за оборотом наркотиков Павел Федосеев. – В прошлом году таких было 10, в этом году уже 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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