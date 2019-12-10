СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-10T20:01:53+03:00

К организации праздников для горожан с ограничениями по здоровью подключились многие театры и Центры Культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге для людей с ограничениями по здоровью подготовили 58 новогодних программ. Свои двери перед детьми и взрослыми с ОВЗ откроют Екатеринбургские музеи, парки и библиотеки. Не останутся в стороне от благотворительности и городские театры. Так, Екатеринбургский театр кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143) в период с 14 по 30 декабря организует целую серию спектаклей для детей с ОВЗ по зрению, слуху и передвижению. Детям покажут «Время чудес», «Сказочную путаницу» и «Праздник для ёлочки».

Театр юного зрителя (улица Карла Либкнехта, 48) для гостей с ОВЗ с 20 декабря по 8 января будет показывать спектакли «По щучьему веленью» и «Маленький Дед Мороз».

Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (улица 8 Марта, 104) с 21 декабря по 8 января представит новогоднюю интермедию «Снежная королева», а также спектакль «Подарок для Деда Мороза».

Больше всего праздничных мероприятий пройдут в Верх-Исетском районе. Екатеринбуржцев с ограничениями по здоровью ждут в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1). Здесь с 23 по 29 декабря в 10:00, 12:00 и 14:00 покажут шоу «Дед Мороз 2019 vs Дед Мороз 2020». 30 декабря (в 10:00, 14:00 и 18:00), 3-4 января (в 14:00 и 18:00) и 5 января (в 12:00 и 14:00) здесь же можно будет посмотреть новогодний мюзикл «Сказка старого дуба».

В Ленинском районе праздники пройдут в детской школе искусств № 6 имени К. Е. Архипова (улица Серафимы Дерябиной, 49а). Здесь и развлекательная программа «Новогодний бум!» (22 – 23 декабря в 14:20 и 16:00), и праздник Новогодней ёлки (27 декабря в 12:00 и в 18:30), и концерт «Новогодний серпантин» (21 декабря в 18:30), и игровая программа «Новогодние колядки» (22 декабря в 13:30).

В Чкаловском районе для гостей с ОВЗ в Центре культуры «Экран» (улица Грибоедова, 3) 17 и 19 декабря в 16:00 состоится интерактивная программа «Мышиная возня: белые против серых».

В МАУК ДК «Елизаветинский» (улица Бисертская, 14) дети с инвалидностью могут 21 декабря в 14:00 посмотреть новогоднее представление «Ледяное королевство Эльзы».

В Областном центре реабилитации инвалидов (улица Белинского, 173а) для взрослых с ОВЗ 19 декабря в 15:00 начнётся концерт «Зимняя сказка», подготовленный учащимися и преподавателями Детской школы искусств № 12.

В Орджоникидзевском районе пройдёт четыре мероприятия для людей с ОВЗ. Например, в Парке семейного отдыха «Эльмашевский» 28 декабря в 17:00 состоится открытие Новогоднего городка.

В ДМШ № 2 имени М. И. Глинки (улица Ломоносова, 57) 24 декабря в 18:30 начнётся концерт «Новогодний серпантин», а 26 декабря в это же время состоится новогодний концерт Хорового отделения.

В Кировском районе Центр культуры «Молодёжный» (улица Высоцкого, 22) подготовил для малообеспеченных, многодетных семей и людей с ОВЗ театрализованное представление и интерактивную игровую программу «Серебряное копытце». Начало 28 декабря в 10:30.

Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3) организует для детей из детдомов и для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также для гостей с ОВЗ благотворительный показ спектакля «Проданный смех». Начало 26 декабря в 11:00.

В Железнодорожном районе ДХШ № 2 (Теплоходный проезд, 6) для людей с ОВЗ 25 декабря в 18:30 начнётся концерт хоровых коллективов «Зимние мелодии».

В Октябрьском районе специально для детей с ОВЗ из МАУ СОШ № 53 27 декабря в 16:00 в помещении ДМШ № 9 (улица Карельская, 82) пройдёт концерт-лекция «Будущее города».

ИСТОЧНИК KP.RU