Доставайте шарфы и варежки: в Екатеринбург придет похолодание

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-10T19:19:53+03:00

К пятнице в столице Урала похолодает до - 14 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбург снова придет похолодание. Синоптики обещают, что температура будет снижаться постепенно и к концу недели станет холоднее. Завтра днём столбики термометров покажут 0 градусов, ночью температура опустится до -3 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

- В четверг будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут - 1-3 градуса, ночью температура опустится до - 3-5 градусов, - рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС».

В пятницу станет уже холоднее - днём - 7-9 градусов, ночью температура опустится до -12-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU