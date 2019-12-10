2019-12-10T19:19:53+03:00
Общество

Доставайте шарфы и варежки: в Екатеринбург придет похолодание

Температура снизится под конец недели
Алина СУРИНА
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К пятнице в столице Урала похолодает до - 14К пятнице в столице Урала похолодает до - 14Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург снова придет похолодание. Синоптики обещают, что температура будет снижаться постепенно и к концу недели станет холоднее. Завтра днём столбики термометров покажут 0 градусов, ночью температура опустится до -3 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

- В четверг будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут - 1-3 градуса, ночью температура опустится до - 3-5 градусов, - рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС».

В пятницу станет уже холоднее - днём - 7-9 градусов, ночью температура опустится до -12-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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