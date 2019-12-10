2019-12-10T18:48:00+03:00
Общество

Билеты на самолет в Москву из Екатеринбурга подорожают на 2 тысячи

Стоимость перелета увеличится в следующем году
Алина СУРИНА
Поделиться:
За 2019 год авиаперелеты между Москвой и Екатеринбургом подорожали на 22%За 2019 год авиаперелеты между Москвой и Екатеринбургом подорожали на 22%Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Билеты на самолет в Москву из Екатеринбурга подорожают на 2 тысячи. Стоимость перелета увеличится в следующем году. В начале 2019 года билеты эконом-класса в обе стороны стоили в среднем 7,9 тысячи рублей, а в первом квартале 2020 года пассажирам придется отдать за них уже 9,7 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса Туту.ру. Также они посчитали, что в целом за 2019 год авиаперелеты между Москвой и Екатеринбургом подорожали на 22%.

Перелеты по России по сравнению с началом года подорожали в среднем на 6,5%: с 11,5 тысячи рублей до 12,3 тысячи рублей. Также аналитики отмечают, что рейс Екатеринбург - Москва в рейтинге внутренних авиарейсов 2020 года упал с шестой на седьмую строчку. Самым популярным направлением стал рейс Москва - Сочи, следом направление Москва - Симферополь. Третью строчку рейтинга занимает рейс Москва -МинВоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге для людей с ограничениями по здоровью подготовили 58 новогодних программ
Доставайте шарфы и варежки: в Екатеринбург придет похолодание
В 2020 году на ремонт улиц Нижнего Тагила потратят 626 миллионов. Список
В каждом пятом ДТП в Свердловской области за рулем была женщина
Хотел работать курьером: екатеринбуржца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в крупном размере
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел встречу с клиентами – предпринимателями
На Урале из-за коммунальной аварии поселок остался без холодной воды
«Они ели пиццу, и я застрелил их»: предполагаемый убийца с Уктуса рассказал, как убивал девушек
Жители Екатеринбурга могут исполнить желания детей с неизлечимыми заболеваниями
Стало известно, как предполагаемый убийца с Уктуса готовился к преступлению
«Приехал по делам и решил развлечься»: на трассе под Екатеринбургом поймали москвича с наркотиками
«Сиял глазами из-за решеток»: в Екатеринбурге из ржавой вентиляции спасли рыжего кота
Коммунальщики высыпали на улицы Екатеринбурга 800 килограммов средства от гололеда
На свердловских трассах установят еще больше сотни видеокамер
В Екатеринбурге за год резко подскочили продажи снегоходов
Екатеринбуржцев зовут за 300 тысяч работать поваром на севере
На краю Екатеринбурга за 105 миллионов продают бетонную коробку будущей девятиэтажки
«Облкоммунэнерго» приступило к сдаче контейнерных площадок в Нижнем Тагиле
Тушили на 10 машинах: в Нижнем Тагиле загорелся завод теплоизоляционных изделий
В Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю девочку в очках как у Гарри Поттера
Маме, чей двухгодовалый малыш погиб в страшной аварии, выплатят 400 тысяч
Перекроют дорогу на пять дней: на трассе Екатеринбург - Пермь будут ремонтировать мост
В 2020 году Свердловское правительство даст больше денег медикам и спорту
На ВИЗе на полтора месяца закрывают улицу