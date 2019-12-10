СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-10T18:48:00+03:00

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Билеты на самолет в Москву из Екатеринбурга подорожают на 2 тысячи. Стоимость перелета увеличится в следующем году. В начале 2019 года билеты эконом-класса в обе стороны стоили в среднем 7,9 тысячи рублей, а в первом квартале 2020 года пассажирам придется отдать за них уже 9,7 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса Туту.ру. Также они посчитали, что в целом за 2019 год авиаперелеты между Москвой и Екатеринбургом подорожали на 22%.

Перелеты по России по сравнению с началом года подорожали в среднем на 6,5%: с 11,5 тысячи рублей до 12,3 тысячи рублей. Также аналитики отмечают, что рейс Екатеринбург - Москва в рейтинге внутренних авиарейсов 2020 года упал с шестой на седьмую строчку. Самым популярным направлением стал рейс Москва - Сочи, следом направление Москва - Симферополь. Третью строчку рейтинга занимает рейс Москва -МинВоды.

ИСТОЧНИК KP.RU