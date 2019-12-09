2019-12-09T14:23:34+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 144 миллиона построят новый детский сад

В нем будет несколько отдельных залов, медблок, пищеблок и различные бытовые каморки
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле построят новый садикВ Нижнем Тагиле построят новый садикФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле по итогам электронного аукциона выбрали подрядчика, который построит за 144,6 миллиона новый детский сад на 170 мест. Победителем стало ЗАО «Стройкомплекс». Возвести его должны не позднее 10,5 месяцев с начала заключения контракта.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, подрядчик обязан будет построить трехэтажное здание с подвалом, с оборудованными зонами для хранения колясок и санок. Помимо этого, должны быть созданы все удобства для маломобильных групп.

- В детском саду должны быть отдельные залы для музыкальных и гимнастических занятий, медблок, пищеблок, гладильная комната, а также административно-бытовые помещения, - говорится в документации.

К тому же, планируется, что в здании детского сада будет несколько подсобных помещений и комнат для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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