«Вышел в магазин и не вернулся»: на Урале вторые сутки ищут пенсионера с перебинтованной ногой

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-09T12:49:36+03:00

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В поселке Билимбай, что под Первоуральском, вторые сутки проходят поиски 76-летнего Сукова Александра Николаевича. О пропаже в ПСО Abris сообщила его супруга, рассказав, что муж перестал выходить на связь еще утром 7 декабря.

- Она рассказала, что утром он вышел из сада, чтобы сходить в магазин, но домой так и не вернулся. По последней информации, его видели вечером 7-го числа, - рассказали «Комсомолке» волонтеры.

Фото: ПСО Abris

Особые приметы: шрамы на ногах после операций, левая нога перебинтована, хромает, когда встает на нее.

Приметы: серые глаза, темные волосы с проседью до плеч.

В день пропажи был одет в кожаную черную фуражку, спортивные синие штаны, серое пальто и черные зимние ботинки.

Если вы вдруг знаете, кто может находиться Александр Николаевич, или видели его, позвоните руководителю отряда: +7 (961) 767-17-49 (Андрей) или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU