Представители медицинского сообщества рассказали все, что известно о псориазе на сегодняшний день

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-09T12:02:29+03:00

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6 декабря в Екатеринбурге ведущие лечащие врачи-дерматологи и ревматологи провели неформальную встречу с представителями СМИ и рассказали о ключевых проблемах лечения псориаза и псориатрического артрита, новых методах и их доступности.

Псориаз – это хроническое прогрессирующее и неизлечимое заболевание, оно характеризуется поражением кожи, возможно развитие псориатрического артрита, когда поражаются суставы, а также другие органы и системы человека. Это заболевание передается по наследству и не опасно для окружающих. По данным ВОЗ, на сегодняшний день этим заболеванием кожи страдает около 125 миллионов человек (3,5% населения земли). Но быть осведомленным об этой проблеме, по мнению врачей, должен каждый человек.

Врачебное сообщество, в первую очередь, ищет пути медикаментозного лечения пациентов. Самая тяжелая форма развития псориаза – псориатический артрит – вызывает деформацию суставов и причиняет человеку постоянную боль. По словам Людмилы Петровны Евстигнеевой, заведующей ревматологическим отделением Свердловской Областной клинической больницы №1, у 42% пациентов с псотриазом может развиться псориатический артрит. Пациентам требуется ранняя диагностика и интенсивная терапия уже на ранних стадиях. К сожалению, практиковать это начали не так давно. Сейчас существуют генно-инженерные препараты, которые воздействуют на причины образования развития болезни, которая приводит к поражению кожи и суставов, но получить ее может не каждый пациент. Годовой курс медикаментов стоит около 700 тысяч рублей.

За квалифицированной бесплатной помощью пациенты с псориазом могут обратиться в Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунологии, для этого нужно только направление из поликлиники и полис ОМС. Проблема заключается в том, что в институте на бесплатную помощь выстроена очередь, а обратиться за лечением на платной основе могут позволить себе далеко не все пациенты. Но если Вы подозреваете у себя или у своих близких псориаз обращаться к врачам нужно обязательно.

Также получить бесплатное лечение могут пациенты, имеющие группу инвалидности. Но пройти медицинскую комиссию и оформить инвалидность до сих пор является проблемой для больных псориазом, несмотря на измененные и упрощенные критерии. Пациенты говорят, что члены комиссии принимают положительные решения весьма неохотно.

Псориаз оказывает влияние не только на физическое, но и на психическое состояние человека, а также на социальное благополучие. Люди сталкиваются с дискриминацией в обществе, страдают от низкой самооценки и нуждаются в понимании и поддержке.

- Важно помнить, что псориаз – это неизлечимое заболевание, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни. Поэтому наша задача сегодня – повысить качество жизни пациентов, - сказала Муза Михайловна Кохан, заведующая научным клиническим отделом дерматологии Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунологии.

- Наша сегодняшняя задача, помимо содействия обеспечению людей с этим заболеванием лекарственной помощью, вести работу с обществом: рассказать населению, что псориаз не заразен, что пациентам важна поддержка. Актуальные вопросы, которые поднимаются профессиональным сообществом, включают признание заболевания социально значимым, облегчение процесса получения инвалидности, расширение доступа к лечению, - подвела итог Татьяна Анатольевна Сырнева, ведущий научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунологии.

Термин «качество жизни» звучал в каждом докладе во время встречи. Это то, к чему стремятся врачи, пациенты и их близкие. Сейчас у большинства пациентов круг общения ограничивается родственниками и лечащими врачами, но каждый из них надеется в скором времени изменить эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU