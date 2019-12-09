2019-12-09T11:42:16+03:00
Происшествия

Росгвардейцы поймали свердловчан, которые украли у таксиста машину

Кража случилась в Екатеринбурге, а «товар» затем перегнали в Нижнюю Туру
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
Изменить размер текста:

В минувшие выходные росгвардейцы поймали людей, подозреваемых в двух автоугонах. Первое задержание произошло в субботу, 7 декабря, в Екатеринбурге. На улице Сиреневый бульвар у мужчины пропала иномарка Chery.

- Владелец пояснил, что в этот день выписал вместе с малознакомым ему товарищем и его подругой. Ненадолго отлучившись, он обнаружил, что его гости и ключи от принадлежащего ему автомобиля отсутствуют, - рассказали в пресс-службе Росвардии.

Машину быстро нашли – она стояла на улице Сыромолотова. Оказалось, что после преследования похититель заехал в один из дворов, который оказался тупиковым. Тогда он решил выехать задним ходом и врезался в патрульную машину. Угонщика задержали и передали сотрудникам полиции.

Второй угон произошел на следующий день, 8 декабря, в воскресенье – на этот раз в Нижней Туре.

- Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного отдела полиции о том, что в городе находится похищенная «Лада Приора», - добавили в Росгвардии. – Ранее ее с открытым применением насилия забрали у таксиста в Екатеринбурге.

Двух угонщиков нашли и задержали практически сразу, после чего предали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале ста подросткам не выплатили зарплату за летнюю работу в спорткомплексе
Представители медицинского сообщества рассказали все, что известно о псориазе на сегодняшний день
Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика
Женщин больше, чем мужчин: в Екатеринбурге живут одни из самых ревнивых россиян
Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной угрожает суду самоубийством
В Екатеринбурге на тропу войны с гололедом вышли больше 400 рабочих
Обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабря
Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе в помощь детям собрали 86,5 миллионов
По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд
Водитель отсудил у транспортной компании 200 тысяч за травму головы
Один человек погиб, двое ранены: экс-сотрудница свердловской колонии протаранила иномарку с детьми