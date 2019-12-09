Росгвардейцы поймали свердловчан, которые украли у таксиста машину

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-09T11:42:16+03:00

Кража случилась в Екатеринбурге, а «товар» затем перегнали в Нижнюю Туру

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В минувшие выходные росгвардейцы поймали людей, подозреваемых в двух автоугонах. Первое задержание произошло в субботу, 7 декабря, в Екатеринбурге. На улице Сиреневый бульвар у мужчины пропала иномарка Chery.

- Владелец пояснил, что в этот день выписал вместе с малознакомым ему товарищем и его подругой. Ненадолго отлучившись, он обнаружил, что его гости и ключи от принадлежащего ему автомобиля отсутствуют, - рассказали в пресс-службе Росвардии.

Машину быстро нашли – она стояла на улице Сыромолотова. Оказалось, что после преследования похититель заехал в один из дворов, который оказался тупиковым. Тогда он решил выехать задним ходом и врезался в патрульную машину. Угонщика задержали и передали сотрудникам полиции.

Второй угон произошел на следующий день, 8 декабря, в воскресенье – на этот раз в Нижней Туре.

- Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного отдела полиции о том, что в городе находится похищенная «Лада Приора», - добавили в Росгвардии. – Ранее ее с открытым применением насилия забрали у таксиста в Екатеринбурге.

Двух угонщиков нашли и задержали практически сразу, после чего предали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU