2019-12-09T10:09:43+03:00
Общество

По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд

Из-за этого на участке введут реверсивное движение
Мария Трапезникова
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Несколько ночей подряд на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переездНесколько ночей подряд на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переездФото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе Р-354 ЕкатеринбургШадринскКурган на этой неделе будет временно ограничено движение. На 55-ом километре, рядом с поселком Марамзино, будут ремонтировать ж/д переезд и введут реверсивное движение.

- Ограничения продлятся 10-11 декабря с 21:00 до 02:00 и 12-13 декабря с 21:00 до 02:00, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора. – Работы проводит Свердловская железная дорога.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также обращать внимание на новые знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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