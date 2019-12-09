По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд
Из-за этого на участке введут реверсивное движение
Несколько ночей подряд на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переездФото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на этой неделе будет временно ограничено движение. На 55-ом километре, рядом с поселком Марамзино, будут ремонтировать ж/д переезд и введут реверсивное движение.
- Ограничения продлятся 10-11 декабря с 21:00 до 02:00 и 12-13 декабря с 21:00 до 02:00, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора. – Работы проводит Свердловская железная дорога.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также обращать внимание на новые знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU