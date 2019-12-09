По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-09T10:09:43+03:00

Несколько ночей подряд на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на этой неделе будет временно ограничено движение. На 55-ом километре, рядом с поселком Марамзино, будут ремонтировать ж/д переезд и введут реверсивное движение.

- Ограничения продлятся 10-11 декабря с 21:00 до 02:00 и 12-13 декабря с 21:00 до 02:00, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора. – Работы проводит Свердловская железная дорога.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также обращать внимание на новые знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU