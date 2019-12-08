2019-12-08T09:44:22+03:00
Общество

Каша превратится в гололед: в Екатеринбург постепенно возвращается похолодание

К концу недели температура опустится до минус 10 градусов
Юлия СТАЛИНА
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Приготовьтесь, будет скользко.Приготовьтесь, будет скользко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дождь, слякоть, плюсовая температура -нетипичные погодные условия для декабря в Екатеринбурге. Но синоптики обещают, на Урал вновь возвращается зима. По данным сервиса Яндекс.Погода, всю неделю будет стоять стабильный минус в районе – 5 градусов, ожидается небольшой снег и пасмурное небо. Так что все растаявшие лужи, снова превратятся в лед.

Понедельник, 9 декабря, самый теплый день на неделе. Температура воздуха +1, пасмурно, ночью -2.

Вторник, 10 декабря, немного похолодает днем, столбик термометра опустится до -1 днем и -2 ночью. Небо пасмурное, без осадков.

Среда, 11 декабря, - 2 днем и -4 ночью. В этот день екатеринбуржцы снова увидят небольшой снег.

В четверг, 12 декабря, температура опустится до – 2 днем и -7 вечером. Ожидаются осадки в виде снега.

Пятница, 13 декабря, днем -5, ночью -6.

Суббота и воскресенье будут самими холодными днями недели. 14 декабря днем -4, а уже ночью -10. Еще больше похолодает 15 декабря. В этот день столбик термометра опустится до -7 днем и -10 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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