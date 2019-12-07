2019-12-07T18:19:10+03:00
Спорт

На волоске от поражения: «Автомобилист» вырвал победу у рижского «Динамо»

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу команды из Екатеринбурга
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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ХК «Автомобилист» едва не проиграл на домашнем поле рижскому «Динамо». 7 декабря в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. Свердловчане вырвали победу, обыграв соперника всего на одну шайбу. Игра закончилась со счетом 5:4.

В начале поединка «Автомобилист» всухую обыгрывал гостей. Но в третьем периоде соперник начал нагонять счет. Последние секунды были напряженными. Два дубля оформили Питер Холланд и Георгий Белоусов, одну шайбу принес Дэн Секстон,

Для хозяев это третья победа в последних четырех встречах. Гости потерпели третье поражение подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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