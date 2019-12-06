2019-12-06T18:00:38+03:00
Общество

Попросили не материться: в Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска

Супруги устроили дебош в пункте досмотра
Алина СУРИНА
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Супруги устроили дебош в пункте досмотраСупруги устроили дебош в пункте досмотраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска. Они устроили дебош в пункте досмотра. 52- летние муж и жена должны были вылететь из Екатеринбурга в Шри-Ланку. В аэропорту супруги выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания сотрудников аэропорта.

- Транспортные полицейские потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина и женщина, по внешним признакам находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировали законные требования сотрудников полиции. В результате было принято решение доставить правонарушителей в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Пока супругов провожали в дежурную часть, женщина била полицейского, а муж нецензурно оскорлял. После этого челябинцы были доставлены в медицинское учреждение. Там провели освидетельствование, которое подтвердило наличие у семейной пары алкогольного опьянения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, в сейчас решается вопрос о привлечении пары из Челябинска к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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