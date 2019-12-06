Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-06T13:49:35+03:00

Мигранта отправили на 10 лет в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы запугать водителя, он три раза выстрелил в водительское стекло

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В Реже под суд отправили 29-летнего гражданина Республики Таджикистан, которого обвиняют в разбое. Мужчина прямо на трассе напал водителя, который перевозил крупную сумму денег, и украл их. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

- Он действовал в группе с неустановленными лицами. На трассе Екатеринбург – Реж – Алапевск совершил нападение на водителя автомобиля Isuzu, который перевозил при себе денежные средства в сумме 480 тысяч рублей, принадлежащие предпринимателю, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У мигранта был пистолет и, чтобы запугать водителя, он три раза выстрелил в стекло водительской двери. После чего забрал все деньги и скрылся с места преступления.

В суде он свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU