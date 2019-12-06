На Сортировке строители на две недели закрывают улицу
В Екатеринбурга, в районе Старой Сортировке, строители закрывают движение транспорта по улице Кунарской. Проехать по ней нельзя будет с 11 по 25 декабря.
- Движение закрывается на этом участке улицы в связи с проведением плановых работ по ремонту теплотрассы, что необходимо для повышения надежности теплоснабжения в зимний период, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Расточной – Билимбаевской или Кишиневской – Технической.
ИСТОЧНИК KP.RU