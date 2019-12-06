На Сортировке строители на две недели закрывают улицу

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-06T13:38:17+03:00

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В Екатеринбурга, в районе Старой Сортировке, строители закрывают движение транспорта по улице Кунарской. Проехать по ней нельзя будет с 11 по 25 декабря.

- Движение закрывается на этом участке улицы в связи с проведением плановых работ по ремонту теплотрассы, что необходимо для повышения надежности теплоснабжения в зимний период, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Расточной – Билимбаевской или Кишиневской – Технической.

ИСТОЧНИК KP.RU