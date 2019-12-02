СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-02T19:53:13+03:00

Если операторы заняты, то включается услуга голосового сообщения и обязательно следует обратный звонок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На «горячую линию» министерства здравоохранения Свердловской области теперь можно позвонить круглосуточно. За первые сутки работы в колл-центр обратились больше 150 уральцев. «Горячую линию» создали для дополнительного информирования жителей региона об их правах на получение медицинской помощи

- Люди звонят, чтобы записаться на прием к врачам, уточнить информацию или внести предложения по вопросам организации и качества медицинской помощи, - рассказала начальник медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова.

Также уральцы звонят, чтобы узнать о страховании или других «горячих линиях», например, психологической и наркологической помощи. Когда все операторы заняты, то звонящему предлагают оставить голосовое сообщение. Но даже если вы надиктовали свой вопрос на автоответчик, вам перезвонят.

Телефон бесплатной «горячей линии» министерства здравоохранения Свердловской области: 8-800-1000-153

ИСТОЧНИК KP.RU