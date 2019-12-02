СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-02T18:00:16+03:00

До конца года газ появится в 6 тысяч домах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

По новой программе на газификацию до 2023 года потратят 8 миллиардов

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В Свердловской области газ впервые проведут к 12 населенным пунктам. На газификацию до 2023 года потратят 8 миллиардов. Новую программу сегодня утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В общей сложности за пять лет в муниципалитетах Свердловской области планируется построить около 1240 километров внутрипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Более того, газ впервые будет подведен к 12 населенным пунктам, - рассказал первый заместитель министра энергетики ЖКХ Игорь Чикризов.

Деньги на газификацию будут направлены не только из федерального и областного бюджетов, использоваться будут и средства собственников объектов газоснабжения.

В этом году на газификацию потратили больше 1,2 миллиарда рублей. Добавим, до конца года планируется, что газ проведут для 6 тысяч домов в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU