В Свердловской области газ впервые проведут к 12 населенным пунктам
В Свердловской области газ впервые проведут к 12 населенным пунктам. На газификацию до 2023 года потратят 8 миллиардов. Новую программу сегодня утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- В общей сложности за пять лет в муниципалитетах Свердловской области планируется построить около 1240 километров внутрипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Более того, газ впервые будет подведен к 12 населенным пунктам, - рассказал первый заместитель министра энергетики ЖКХ Игорь Чикризов.
Деньги на газификацию будут направлены не только из федерального и областного бюджетов, использоваться будут и средства собственников объектов газоснабжения.
В этом году на газификацию потратили больше 1,2 миллиарда рублей. Добавим, до конца года планируется, что газ проведут для 6 тысяч домов в Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU