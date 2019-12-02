«Смяло в груду металла»: на свердловской трассе легковушка протаранила два грузовика: один человек в больнице

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-02T15:10:39+03:00

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Сегодня днем, около 15:00, на 126-ом километре Серовского тракта произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Легковушка «ВАЗ-2106» столкнулась сразу с двумя грузовиками - MAZ и Volvo с полуприцепом.

- Водитель «ВАЗа», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения на скользкой дороге после выпавшего снега, и машину начало «болтать» из стороны в сторону, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"

Водитель легковушки по касательной столкнулся со встречным грузовиком MAZ и двигавшимся за ним Volvo. В результате сильного удара серьезные травмы получил водитель «ВАЗа» - его из смятого автомобиля вызволяли спасатели МЧС. Еще трое пассажиров, находившихся вместе с ним в салоне машины, не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства.

На Серовском тракте произошла серьезная авария.Видео: сообщество "Екатеринбург - Серов (Online)"

ИСТОЧНИК KP.RU