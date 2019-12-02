2019-12-02T15:10:39+03:00
Происшествия

«Смяло в груду металла»: на свердловской трассе легковушка протаранила два грузовика: один человек в больнице

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"Фото: сообщество "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"
Изменить размер текста:

Сегодня днем, около 15:00, на 126-ом километре Серовского тракта произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Легковушка «ВАЗ-2106» столкнулась сразу с двумя грузовиками - MAZ и Volvo с полуприцепом.

- Водитель «ВАЗа», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения на скользкой дороге после выпавшего снега, и машину начало «болтать» из стороны в сторону, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"

Фото: сообщество "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)"

Водитель легковушки по касательной столкнулся со встречным грузовиком MAZ и двигавшимся за ним Volvo. В результате сильного удара серьезные травмы получил водитель «ВАЗа» - его из смятого автомобиля вызволяли спасатели МЧС. Еще трое пассажиров, находившихся вместе с ним в салоне машины, не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства.

На Серовском тракте произошла серьезная авария.Видео: сообщество "Екатеринбург - Серов (Online)"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральцев, которые за пять лет «прописали» у себя 15 тысяч мигрантов, отправили под суд
Мэрия Екатеринбурга: тротуарные подрядчики заплатят за каждый день просрочки
Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемого в убийстве сына в Екатеринбурге
Купили новую мебель и устелили пол кафелем: на Урале после ремонта открылось детское инфекционное отделение
Отца 9-летнего мальчика, убитого во время «изгнания бесов» в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца
Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли на 1,3%
Под Екатеринбургом открылась современная библиотека с медиазалом и игровыми комнатами
В школах Екатеринбурга пройдут уроки в честь святой Екатерины
«Вилял из стороны в сторону»: в Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы поймать пьяного водителя
На дорогах Урала за выходные поймали полторы сотни пьяных водителей
Под Екатеринбургом за 45 миллионов продают гигантский «песочный» замок
«Остановились все, кроме нее»: в центре Екатеринбурга «Лада» протаранила машину реанимации, которая ехала на вызов
Свердловская прокуратура завела уголовное дело на «фейковых» обманутых дольщиков
Хозяйка сгоревшей конюшни в Екатеринбурге ищет деньги на кремацию животных
«Для нас это был во всех отношениях вызов»: уральскую биеннале посетили больше 115 тысяч человек
Фонд святой Екатерины раздаст екатеринбуржцам памятные монетки
Стали единственными лидерами: уральские «лисицы» обыграли курский «Динамо»