2019-12-02T14:49:11+03:00
Происшествия

Уральцев, которые за пять лет «прописали» у себя 15 тысяч мигрантов, отправили под суд

Они составили прайс-лист, в котором указали все расценки
Мария Трапезникова
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За пять лет сообщники "прописали" у себя 15 тысяч человекЗа пять лет сообщники "прописали" у себя 15 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле под суд отправили двух местных жителей – 63-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которых обвиняют в «прописке» 15 тысяч мигрантов.

В 2014 году мужчина, являясь ИП и арендатором нежилого помещения, переоборудованного в общежитие, решил снять еще несколько офисов, чтобы разбираться с документами и оформлять прописку иностранных граждан.

- Сам он выступал в роли принимающей стороны, а всю «грязную работу» делали за него местные жители, которые не знали о его намерениях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, являясь директором юрлица и ИП одновременно, он заключал со всеми иностранцами фиктивные трудовые договоры.

Фактически мигранты на него не работали и в общежитии не жили, а все документы нужны были только для отчетности – чтобы предоставить их в УФМС и УМВД по Нижнему Тагилу в качестве подтверждения патента.

Таким образом, он в течение 2014 года «поселил» у себя не меньше 1 537 мигрантов. За 2015 год он точно также поставил на учет у себя не меньше 2 001 иностранного гражданина, в 2016 году – не меньше 2 757, а в 2017 – не меньше 4 306 мигрантов.

- В период с января по май 2018 года он «поселил» у себя не меньше 3 580 человек. А затем, в мае, предложил своей знакомой за вознаграждение совместно заняться с ним «пропиской» мигрантов, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – На что последняя согласилась.

Они даже составили прайс-лист и указали, сколько денег берут и за какую прописку конкретно. За месяц – 1 000 рублей, за 2-3 месяца – 1 400 рублей. И так далее. Часть денег расходовались на «зарплату» для знакомой, часть – на оплату «коммуналки», часть оставалась на то, чтобы обеспечить офисы всей необходимой техникой. Все траты строго записывались.

- С мая 2018 по июнь 2019 года соучастники «прописали» у себя еще 862 мигрантов. Таким образом, за пять лет они «прописали» у себя больше 15 тысяч человек, - добавили в прокуратуре. – Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым будет направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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