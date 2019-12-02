Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли на 1,3%

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-02T14:02:50+03:00

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По оперативным данным, в ноябре 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,3 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,7 млн пассажиров (+1,1%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+1,7%). Пассажирооборот в ноябре 2019 года составил 723 млн пасс-км, что на 0,6% больше ноября 2018 года.

За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 28,6 млн пассажиров, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлен 21 млн пассажиров (+0,6%), в дальнем следовании – 7,6 млн (+2,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года вырос на 0,1% и составил 8,7 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2019 года, по оперативным данным, перевезено 97,7 млн пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,2 млн пассажиров (+2,3%), в дальнем следовании – 8,6 млн (+5,1%). Пассажирооборот в ноябре 2019 года составил 9,2 млрд пасс-км, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего за январь-ноябрь 2019 года перевезено более 1,1 млрд пассажиров (+3,7% к январю-ноябрю 2018 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 992,4 млн пассажиров (+3,5%), в дальнем следовании – 107,8 млн (+5,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3,1% к уровню прошлого года и составил 124 млрд пасс-км.