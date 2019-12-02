В школах Екатеринбурга пройдут уроки в честь святой Екатерины

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-02T12:50:03+03:00

Это будут тематические просветительские уроки, которые пройдут в начальных и средних классах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В школах Екатеринбурга проведут уроки, посвященные дню памяти святой Екатерины Александрийской, которая считается небесной покровительницей города.

- По замыслу разработчиков, такие уроки призваны способствовать формированию культурной идентичности юных горожан и осмыслению школьниками масштаба личности святой покровительницы, а также приобщению к духовным ценностям и гуманистическим идеалам, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Для учителей даже разработали специальные методички, которые составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.Такие тематические уроки пройдут у школьников начальных и средних классов.

ИСТОЧНИК KP.RU