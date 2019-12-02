В школах Екатеринбурга пройдут уроки в честь святой Екатерины
В школах Екатеринбурга проведут уроки, посвященные дню памяти святой Екатерины Александрийской, которая считается небесной покровительницей города.
- По замыслу разработчиков, такие уроки призваны способствовать формированию культурной идентичности юных горожан и осмыслению школьниками масштаба личности святой покровительницы, а также приобщению к духовным ценностям и гуманистическим идеалам, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Для учителей даже разработали специальные методички, которые составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.Такие тематические уроки пройдут у школьников начальных и средних классов.
ИСТОЧНИК KP.RU