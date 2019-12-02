Свердловская прокуратура завела уголовное дело на «фейковых» обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-02T11:22:07+03:00

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Прокуратура Свердловской области завела уголовное дело на нескольких людей, которые представлялись обманутыми дольщиками и требовали вернуть им деньги или предоставить новое жилье за недостроенные дома в Арамиле и поселке Светлый.

- Необходимо отметить, что строительство многоквартирных домов на этих двух точках было в 2017 году приостановлено, а обязательства перед гражданами застройщиками не исполнены и денежные средства не возвращены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту хищения денег граждан, полученных по договорам участия в долевом строительстве этих домов, расследовалось уголовное дело в отношении Захара Ивачева, директора фирмы, которая занималась строительством. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой в октябре 2018 года. Сейчас Ивачев находится в международном розыске.

В ноябре 2017 года Правительство Свердловской области нашло инвестора, а в декабре 2018 года его силами, наконец, ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома. Еще несколько домов сейчас достраивает «Атомстройкомплекс».

ИСТОЧНИК KP.RU