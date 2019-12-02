2019-12-02T10:27:47+03:00
Спорт

Стали единственными лидерами: уральские «лисицы» обыграли курский «Динамо»

Итоговый счет составил 72:93 в пользу екатеринбурженок
Мария Трапезникова
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Фото: БК "Динамо Курск"Фото: БК "Динамо Курск"
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Накануне прошла встреча двух лидеров РПЛ – екатеринбургского УГМК и курского «Динамо». Матч начался с качелей, но уже к концу стартовой четверти нашей сборной удалось взять игру под свой контроль.

- В следующей десятиминутке ситуация на паркете не изменилась. «Лисицы» уверенно действовали в краске, полностью контролировали борьбу на щитах, активно двигали и делились мячом, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Так они увеличили отрыв в 14 очков.

Фото: БК "Динамо Курск"

Фото: БК "Динамо Курск"

Во время второй половины игры наша сборная продолжала давить на соперника и, несмотря на то, что «Динамо» без боя не сдавалась, все равно довела встречу до победного конца.

Итоговый счет составил 72:93 в пользу екатеринбурженок.

Фото: БК "Динамо Курск"

Фото: БК "Динамо Курск"

Теперь УГМК со стопроцентным результатом возглавляет турнирную таблицу после первого круга регулярного первенства страны.

Следующий матч УГМК проведет 4 декабря в Екатеринбурге, где в рамках группового этапа Евролиги встретится с французским «Буржем». Начало игры назначено на 19:00.

Фото: БК "Динамо Курск"

Фото: БК "Динамо Курск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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