2019-11-29T06:07:12+03:00
Происшествия

Спасли 100 человек: в Екатеринбурге вновь загорелись электрощитки

Некоторым жильцам понадобились спасательные маски, но все обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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По данным МЧС, медпомощь никому не потребоваласьПо данным МЧС, медпомощь никому не потребоваласьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поздно вечером 28 ноября в микрорайоне Заречный случился крупный пожар. Диспетчеры МЧС в 21:26 получили тревожное сообщение о том, что в многоэтажке по улице Черепанова в Екатеринбурге горят электрощитки.

- На площади в два «квадрата» и четыре погонных метра огнем уничтожены электрокабеля и электрощиты в подъезде, расположенные на пятом и шестом этажах 16-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на месте спасатели в срочном порядке стали эвакуировать жильцов. Всего, по данным МЧС, по лестницам на улицу вывели 100 человек, в том числе 17 детей. Семи людям понадобились спасательные маски – включая двух детей. К счастью, никому из них медпомощь не потребовалась.

Пожар тушили 20 спасателей на пяти спецмашинах. С огнем управились к 21:50, а разбирать сгоревшие провода закончили к 22:32.

Напомним, что в прошлые выходные на Уралмаше тоже массово начали гореть электрощитки. Всего было зафиксировано 13 таких случаев. Местные жители стали подозревать поджог, к делу подключилась полиция - и в скором времени нашла виновного. Мужчина пытался отомстить своей УК, которой задолжал крупную сумму денег. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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