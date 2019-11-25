2019-11-25T10:53:41+03:00
Происшествия

Хотел отомстить УК: полиция поймала поджигателя электрощитков на Уралмаше

Мужчина задолжал управляющей компании крупную сумму денег и решил таким образом насолить ей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Поджигатель хотел насолить своей УК, которой задолжал крупную сумму денег. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуПоджигатель хотел насолить своей УК, которой задолжал крупную сумму денег. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Минувшие выходные выдались для жителей Уралмаша очень жаркими. Сразу в нескольких многоэтажках, с перерывом в 10 минут, вспыхнули электрощитки. Местные жители стали подозревать в этом умышленный поджог. И тогда делом заинтересовалась полиция – совместно с сотрудниками МЧС они провели осмотры всех сгоревших приборов.

- Полицейскими в районе были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В ходе досмотра у него обнаружили зажигалку и перчатки.

За ночь он совершил 13 поджогов. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

За ночь он совершил 13 поджогов. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Задержанный мужчина оказался неработающим и ранее судимым местным жителем. Он не стал отрицать свою причастность к поджогам электрощитков.

- Он пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег, - добавили в полиции. – Со слов задержанного, за выходные он совершил 13 поджогов.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествий и принято обоснованное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 25 тысяч свердловчан проверились на онкологию
Завершен первый этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный
В Екатеринбурге к 2022 году построят школу на тысячу мест
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
На трассе в лобовом ДТП погибла молодая девушка, которая ехала в Екатеринбург на попутке
Кольцовские таможенники стали быстрее обрабатывать заграничные посылки
С костюмом помогла мама: уральская стримерша поразила подписчиков образом пиратки из League of legends
«Повалил на землю и стал душить»: уральца отправили в колонию-поселение на три года за избиение полицейских
«Просрочили паспорт, но продолжали работать»: из Екатеринбурга обратно на родину улетели 22 мигранта-нелегала
«Шла в наушниках и ничего не слышала»: в Нижнем Тагиле иномарка сбила девочку-подростка
Из-за зимних бегунов вновь перекроют центр Екатеринбурга
Главный автоэксперт Екатеринбурга теперь защищает водителей по всей России
Сергей Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от мыслей о второй ветке метро
РПЛ проверяет болельщиков «Спартака», которые оскорбили Артема Дзюбу на вчерашнем матче в Екатеринбурге
На футбольный матч «Урала» и «Спартака» пришли больше 14 тысяч зрителей
«Помогли поздравления мамам»: баскетболисты «Урала» обыграли одного из фаворитов Суперлиги-1
Новая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого похолодания
Остались только угольки: в уральском селе на площади 136 «квадратов» сгорели деревянный дом и гараж
«Очень эмоциональная и напряженная игра»: уральский «Автомобилист» обыграл ЦСКА
В высотках на Уралмаше продолжают гореть электрощитки
Последний матч уходящего года: «Урал» сыграл вничью со «Спартаком»
Больше всего уральцы любят американские автомобили
«Эта игра пощекотала нам нервишки»: уральские «лисички» вышли в финал Кубка России
«Машина превратилась в груду металла»: в центре Екатеринбурга легковушка врезалась в столб
Тушили на четырех машинах: на Урале сгорел деревянный жилой дом