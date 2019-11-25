Хотел отомстить УК: полиция поймала поджигателя электрощитков на Уралмаше

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-25T10:53:41+03:00

Поджигатель хотел насолить своей УК, которой задолжал крупную сумму денег. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

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Минувшие выходные выдались для жителей Уралмаша очень жаркими. Сразу в нескольких многоэтажках, с перерывом в 10 минут, вспыхнули электрощитки. Местные жители стали подозревать в этом умышленный поджог. И тогда делом заинтересовалась полиция – совместно с сотрудниками МЧС они провели осмотры всех сгоревших приборов.

- Полицейскими в районе были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В ходе досмотра у него обнаружили зажигалку и перчатки.

За ночь он совершил 13 поджогов. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Задержанный мужчина оказался неработающим и ранее судимым местным жителем. Он не стал отрицать свою причастность к поджогам электрощитков.

- Он пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег, - добавили в полиции. – Со слов задержанного, за выходные он совершил 13 поджогов.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествий и принято обоснованное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU