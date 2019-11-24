На Уралмаше у жителей массово выгорели электрощитки

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-24T08:14:32+03:00

Многие жильцы сошлись на том, что это может быть поджог

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Накануне вечером на жителей Уралмаша обрушилась настоящая эпидемия пожаров. Сразу в нескольких девятижтажках вспыхнули электрощитки. Все они находились рядом друг с другом. Первый вызов диспетчеры МЧС получили в 20:13, на место выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 10 «квадратов» повреждены электрощиты в подъезде на первом, третьем, пятом и седьмом этажах муниципальной девятиэтажки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, все обошлось без пострадавших, однако прибывшим на место спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать жильцов. Так, по лестницам были выведены 10 человек, включая двух детей.

Некоторые считают, что возгорание произошло из-за старого оборудования. Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ - Новости района"

Огонь потушили быстро. В соцсетях жители Уралмаша стали активно обсуждать все произошедшее. Некоторые утверждают, что это всего лишь «старое оборудование», которое не менялось годами:

- Скорее всего перегрузка старых электросетей старыми обогревателями, - рассказал жилец Егор Крапчиков в сообществе «Уралмаш-Эльмаш.РФ – Новости района».

Но большинство сошлось на том, что это поджог. Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ - Новости района"

Однако большинство все-таки пришло к выводу, что это чей-то поджог.

- А ко мне вчера тип какой-то в дверь звонил, спрашивал, буду ли я пожарную сигнализацию устанавливать! Я спросонья был, не спросил кто он и что вообще, он не представился и на отказ сказал: «Хорошо», и ушел, - рассказывает Степан Зыкин.

На место выезжали 4 спецмашины. Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ - Новости района"

Кстати, вчера мы рассказывали, как в поселке Ис, что под Нижней Турой, из-за крупного пожара остались без крыши над головой 45 человек. Этим же вечером свердловское правительство распорядилось выдать всем погорельцам миллион рублей на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU