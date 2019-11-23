2019-11-23T15:04:21+03:00
Происшествия

Свердловское правительство распорядилось выделить миллион рублей 45 жильцам сгоревшего дома

Погорельцам собирают деньги и одежду через соцсети
Евгений Стоянов
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Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧСПлощадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС
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Свердловское правительство окажет помощь погорельцам из поселка Ис под Нижней Турой. Напомним, там полностью выгорел двухэтажный барак. Без крыши над головой остались 45 человек. Пожарным пришлось эвакуировать людей по автолестницам, надевая на них спасательные маски.

Губернатор Евгений Куйвашев уже распорядился выделить из резервного фонда деньги для оказания помощи жителям сгоревшего дома.

- Сразу же после случившегося в администрации городского округа была проведена комиссия, где были выработаны решения об оперативной помощи пострадавшим и назначены ответственные. Для жителей дома было организовано горячее питание, предложено временное жилье, но люди пока предпочли остановиться у родственников и знакомых, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас для погорельцев подыскивают временное жилье из маневренного фонда, а также в местных гостиницах. Помощь людям уже предложили предприниматели.

- Городскими властями принято решение выделить из резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа 1 миллион рублей на помощь пострадавшим, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Параллельно с этим организован сбор денег в соцсетях и местных СМИ. Многие уже откликнулись и принесли жителям сгоревшего дома одежду, продукты.

У многих в огне сгорели документы. Поэтому сейчас уже началась работа по их восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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