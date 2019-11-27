2019-11-27T09:56:55+03:00
Происшествия

Поджигателю электрощитков на Уралмаше грозит до пяти лет тюрьмы

Общий ущерб составил больше 1,3 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Теперь поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуТеперь поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга завела уголовное дело на мужчину, который, желая отомстить своей УК, поджог сразу в нескольких многоэтажках на Уралмаше электрощитки.

- В настоящее время злоумышленнику вменяется поджог 13 щитков. При этом ущерб, причиненный его действиями, в каждом случае составил больше 100 тысяч рублей, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – То есть, в общем, это больше 1,3 миллионов.

Максимальное наказание, которое сейчас ему грозит за преступление, - лишение свободы до пяти лет. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что поджоги начались вечером 23 ноября, в минувшую субботу. И продолжились на следующий вечер. Тогда-то в полицию и поступило тревожное сообщение от представителей МЧС. Мужчину поймали почти сразу же – оказалось, что таким образом он хотел отомстить своей управляющей компании, которой задолжал крупную сумму денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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