В высотках на Уралмаше продолжают гореть электрощитки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-24T17:22:29+03:00

Сразу несколько сообщений поступило в МЧС с разницей в 10 минут

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В жилых высотках на Уралмаше продолжается пожарная эпидемия. Сегодня утром мы рассказывали о том, что сразу в нескольких домах вспыхнули электрощитки. Их быстро потушили, однако местные жители стали подозревать в случившемся поджог.

Сегодня вечером с улицы Бакинских Комиссаров в диспетчерскую МЧС поступило еще несколько тревожных сигналов о возгорании электрощитов.

Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ - Новости района"

Первый поступил в 16:42, на место выехали 11 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в 10 погонных метров повреждены электрокабеля и на площади в 5 «квадратов» - электрощиты в подъезде муниципального девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пожар потушили через 15 минут.

Вместо сгоревших оперативно установили новые щитки. Фото: сообщество "Уралмаш-Эльмаш.РФ - Новости района"

Второй звонок поступил в 16:52, через 10 минут после первого, из соседнего дома на той же улице. На место выехали 18 спасателей на пяти спецмашинах.

- На площади в 19 погонных метров повреждены электрокабеля в подъезде жилой девятиэтажки, - добавили в МЧС по Свердловской области. – Пожар потушили через полчаса.

К счастью, ни в том, ни в другом случае никто не пострадал.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU