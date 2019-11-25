2019-11-25T06:55:32+03:00
Общество

РПЛ проверяет болельщиков «Спартака», которые оскорбили Артема Дзюбу на вчерашнем матче в Екатеринбурге

Они скандировали с трибун матерные фразы в адрес футболиста
Мария Трапезникова
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Матч завершился вничьюМатч завершился вничьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера состоялся последний домашний матч екатеринбургских футболистов «Урала» и московской сборной «Спартак». Его так ждали, что все билеты были выкуплены за несколько дней, а трибуны заполнили больше 14 тысяч фанатов. Напомним, что матч завершился вничью – со счетом 0:0.

После матча Российская Премьер-лига (РПЛ) начала проверку болельщиков «Спартака», которые во время матча скандировали матерные оскорбления в адрес Артема Дзюбы.

- РПЛ категорически не приемлет подобные проявления неуважения, - говорится в официальном обращении Российской Премьер-лиги. – В настоящее время Лигой начала проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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