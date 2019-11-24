2019-11-24T16:59:19+03:00
Спорт

Последний матч уходящего года: «Урал» сыграл вничью со «Спартаком»

Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена»
Мария Трапезникова
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Игра закончилась вничьюИгра закончилась вничьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся заключительный в этом году матч. На поле встретились екатеринбургский клуб «Урал» и «Спартак». Стартовые минуты прошли в равной борьбе, практически без моментов. Но со временем наши футболисты начали наседать на ворота гостей.

- «Урал» активно вступал в прессинг на чужой половине поля, отбирал мяч и создавал опасные моменты, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал». – Но и «Спартак» тоже проводил атаки. Некоторые их них было очень опасными. Например, на 16-ой минуте Алекс Крал прокрался в штрафную и прострелил на партнера. Удар пришелся мимо цели.

Матч был последним в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч был последним в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ

За матч было несколько опасных моментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За матч было несколько опасных моментовФото: Алексей БУЛАТОВ

Начало второго тайма прошло размеренно и мало чем запомнилось. Серьезные моменты стали возникать у обеих команд ближе к середине тайма.

- Хороший удар издали на 65-ой минуте нанес Рафал Августиняк. Но голкипер «Спартака» сумел дотянуться и отбить мяч. Вскоре уже Годзюр выручал свою команду, - добавили в ФК. – Он сумел отразить опасные удары Бакаева и Понсе.

Матч прошел на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч прошел на стадионе "Екатеринбург Арена"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Много моментов было и в конце встречи, но голевыми они не стали. Поэтому счет так и завершился вничью – 0:0.

В коне встречи тоже было много моментов, но голевыми они не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коне встречи тоже было много моментов, но голевыми они не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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