На футбольный матч «Урала» и «Спартака» пришли больше 14 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-25T06:45:11+03:00

Он состоялся накануне на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился вничью

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Накануне состоялся очень напряженный матч между футболистами екатеринбургского «Урала» и московского «Спартака». Все билеты на него выкупили за несколько дней, поэтому трибуны были полностью забиты болельщиками и фанатами. Матч, кстати, закончился вничью – 0:0.

Портал «ТурСтат» составил рейтинг городов команд РПЛ по итогам 17-го тура, который прошел с 22 по 24 ноября. Оказалось, что матчи в Екатеринбурге и Москве вошли в топ-3 самых посещаемых.

- Матч «Урала» и «Спартака» на стадионе «Екатеринбург Арена», который прошел в минувшее воскресенье, увидели 14 637 зрителей, - рассказали в пресс-службе портала.

Матчи в Москве клубов ЦСКА и «Крылья Советов» пришли посмотреть 11 895 человек, а «Динамо» - «Ростов» - 11 569. В целом, больше двух миллионов болельщиков посетили матчи 17-ти туров РПЛ в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU