2019-11-22T19:04:51+03:00
Общество

На предприятии в Нижнем Тагиле рабочий упал с трубы котельной и погиб

Следственный комитет проводит проверку
Алина СУРИНА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Нижнем Тагиле на ВГОКе рабочий упал с трубы котельной и погиб. Трагедия произошла сегодня утром на территории шахты «Магнетитовая». На место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета.

- По предварительным данным, внешних признаков, которые бы говорили о вине посторонних в смерти мужчины, обнаружено не было, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего и выясняет обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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