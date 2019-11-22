На предприятии в Нижнем Тагиле рабочий упал с трубы котельной и погиб
Следственный комитет проводит проверку
Фото: Яндекс.Карты
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В Нижнем Тагиле на ВГОКе рабочий упал с трубы котельной и погиб. Трагедия произошла сегодня утром на территории шахты «Магнетитовая». На место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета.
- По предварительным данным, внешних признаков, которые бы говорили о вине посторонних в смерти мужчины, обнаружено не было, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.
Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего и выясняет обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU