Нижнетагильский стадион отремонтируют за 14,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-22T19:12:57+03:00

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Нижнетагильский стадион «Спутник» отремонтируют за 14,5 миллионов рублей. Работы по реконструкции должны закончить в июле 2020 года. Администрация города ищет подрядчика, чтобы провести капитальные ремонт футбольного поля.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок указано, что проектом предусмотрено покрытие из искусственной травы. Подрядчику нужно будет установить спортинвентарь и скамьи для запасных игроков. Заявки будут приниматься до 11 декабря этого года.

Фото: документация сайта Госзакупок

Добавим, футбольное поле, где занимались ученики спортшколы «Спутник» убрали в 2014 году. Тогда арену решили отремонтировать, чтобы площадка стала домашней для ФК «Урал». Когда уже с поля сняли травяное покрытие, клуб решить завершить сезон на стадионе «Геолог» в Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях.

ИСТОЧНИК KP.RU