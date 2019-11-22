2019-11-22T16:51:28+03:00
Общество

В Зеленой роще высадили больше ста хвойных саженцев

Высаженные деревья были выращены в специальном питомнике
Алина СУРИНА
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Фото: Администрация ЕкатеринбургаФото: Администрация Екатеринбурга
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В Зеленой роще высадили больше ста хвойных саженцев. Высаженные деревья были выращены в специальном питомнике в Артемовском и уже привыкли к уральской погоде. По словам специалистов сейчас погода наиболее благоприятная для высадки саженцев. Активисты и жители района контролируют реконструкцию парка.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Фото: Администрация Екатеринбурга

- Наша организация и волонтёры внимательно отслеживали за вырубкой отбракованных насаждений. Наблюдали за тем, чтобы все работы проводились в соответствии с проектом и не было сделано ничего лишнего. Сейчас же мы контролируем посадку деревьев. Если говорить в целом, ходом благоустройства в парке мы удовлетворены, - рассказал руководитель региональной общественной организации «Защита природы» Юрий Камаев.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Фото: Администрация Екатеринбурга

Проект реконструкции парка был разработан несколько лет назад. В феврале 2018 года он прошёл общественные слушания, результаты которых авторы учли и внесли в проект соответствующие корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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